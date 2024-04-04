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Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından iftar programı gerçekleştirildi

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Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Çıldır'da birlik ve beraberliğin pekişmesi için Resul Aslan Camii'nde "Gençlik İftar Buluşması" düzenlendi.

Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nce ilçedeki lise pansiyonunda kalan öğrencilere ve ilçedeki gençlere yönelik organize edilen iftara Ardahan İl Müftüsü Adem Karadeniz de katıldı. İftar programının ardından, İl Müftüsü Adem Karadeniz akşam namazını kıldırarak gençlerle sohbet etti. Teravih namazı öncesi Müftü Adem Karadeniz vaaz ve namaz sonrası cemaatle özel sohbet etti. Ardından Çıldır Müftüsü Abdullah Doğan tarafından teravih namazı kıldırıldı. Sonrasında gençler ve diğer cami cemaati ziyarete açılan sakal-ı şerifi görme fırsatını elde ettiler.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan iftar sonrası yapmış olduğu açıklamada, "İlçemizdeki gençlerle iftar yapmayı arzu ettik. Gençlerimiz bizi kırmayarak iftara katılarak namazlarını eda ettiler. Bizleri kırmayarak programımızı teşrif eden sayın İl Müftümüz Adem Karadeniz'e, yine programımıza katılan gençlerimize ve öğretmenlerine, bu programın düzenlenmesi ve organizesinde emek veren gençlik koordinatörlüğümüz, cami görevlilerimiz ve Kur'an Kursu öğreticimize, destek olan esnafımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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