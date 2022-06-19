Çıldır'da 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi - Haberler

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Çıldır'da 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır'da 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar hem uçurtmalarını uçurdu hem de keyifli bir gün geçirdi.

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar hem uçurtmalarını uçurdu hem de keyifli bir gün geçirdi.

Akçakale Adasında düzenlenen etkinliğe Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve eşi Tuğba Bayram'ın yanı sıra kurum amirleri, Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı himayesinde bulunan özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenliğe gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilerek hem Akçakale Adasının tanıtımına katkı sağlanması, hem de çocukların sosyal yönlerinin gelişmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Şenlikte büyük bir haz ile uçurtmalarını göklerde dalgalandıran çocuklar, ayrıca yumurta yarışı, çuval yarışı ve halat çekme oyunlarıyla keyifli anlar yaşadılar. Çocuklara oynadıkları oyunlarda Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram'da eşlik etti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Bayram Çıldır Yerel Haberler

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