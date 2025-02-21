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Çıldır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çıldır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına ve araçların üzerindeki kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşmasına sebep oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Çıldır ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı köylerde de yolların kapanmasına sebep oldu. Yoğun karla birlikte araçların üzerindeki kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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