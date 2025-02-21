Çıldır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Çıldır ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı köylerde de yolların kapanmasına sebep oldu. Yoğun karla birlikte araçların üzerindeki kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. - ARDAHAN