Çıldır Anaokulu Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı

Çıldır Anaokulu öğrencileri kuş yuvaları yapıp okul bahçesine astılar.

Çıldır Anaokulu öğrencileri kuş evi projesi kapsamında minik elleri ile büyük bir projeye imza attılar. Minik elleri ile yaptıkları kuş yuvalarının içini yemler ile dolduran anaokulu öğrencileri, kuşların soğuk havalarda faydalanması için kuş evlerini okul binasına ve okul bahçesine astılar.

Kurumlar arası iş birliği vesilesiyle ilçe tarım müdürü ve çalışanları kuş yemi desteği vererek kuş evlerinin asılmasına yardımcı oldular.

Proje hakkında Çıldır Ana Okulundan yapılan açıklamada, "Emeği geçen İlçe Tarım Müdürümüz Merve Yılmaz'a ve çalışma arkadaşlarına okul idaresine, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz" denildi. - ARDAHAN