Çıldır Anaokulu'nda Dünya Arı Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Çıldır Anaokulu'nda Dünya Arı Günü Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çıldır Anaokulu, 'Dünya Arı Günü' dolayısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortak etkinlikler gerçekleştirdi. Arıların doğaya ve insanlara faydalarının anlatıldığı etkinlikte öğrenciler arıcı kostümleri giydi ve eğitici materyallerle öğrenim sağlandı.

Çıldır Anaokulunda "Dünya Arı Günü" dolayısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ile Çıldır Anaokulu ortaklığında "Dünya Arı Günü" etkinlikleri yapıldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Anaokulu Müdürü, Arıcılar, Öğretmenler, öğrenciler katıldılar. Etkinlikte Arı popülasyonunun doğaya ve insanlara faydaları aynı zamanda da Arı döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatıldı. Öğrencilere arıcı kostümleri giydirildi. Konu ile ilgili eğitici videolar izletildi. Yine konu ile ilgili hikaye, etkinlik kitapları, arı renginde olan sarı siyah balonlar dağıtıldı. Polen tanıtımı yapıldı. Sonunda ballı süt içen miniklerle etkinliği tamamlamış oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız etkinliğe katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Yıldız'a, Okul Müdürü Pınar Çanak'a, Öğretmenler Müberra Şimşek, Ceren Karabağ ve Ceren Kemerkaya'ya, Arıcılara, minik öğrencilerimize teşekkürlerini iletti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Öğrencisini döven öğretmene soruşturma açıldı! Okula sürgün gelmiş
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı

Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.