Çıldır Anaokulu'nda Dünya Arı Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Çıldır Anaokulunda "Dünya Arı Günü" dolayısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ile Çıldır Anaokulu ortaklığında "Dünya Arı Günü" etkinlikleri yapıldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Anaokulu Müdürü, Arıcılar, Öğretmenler, öğrenciler katıldılar. Etkinlikte Arı popülasyonunun doğaya ve insanlara faydaları aynı zamanda da Arı döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatıldı. Öğrencilere arıcı kostümleri giydirildi. Konu ile ilgili eğitici videolar izletildi. Yine konu ile ilgili hikaye, etkinlik kitapları, arı renginde olan sarı siyah balonlar dağıtıldı. Polen tanıtımı yapıldı. Sonunda ballı süt içen miniklerle etkinliği tamamlamış oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız etkinliğe katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Yıldız'a, Okul Müdürü Pınar Çanak'a, Öğretmenler Müberra Şimşek, Ceren Karabağ ve Ceren Kemerkaya'ya, Arıcılara, minik öğrencilerimize teşekkürlerini iletti. - ARDAHAN