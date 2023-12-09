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Çiğli Belediyesi, Tiyatro Oyuncusu Tolga Güleryüz'ün İsmini Parkta Yaşatacak

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Çiğli Belediyesi, 2022 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz'ün ismini tamamladığı parkta yaşatma kararı aldı. Parkın açılış törenine belediye başkanı, oyuncunun annesi ve diğer katılımcılar da katıldı.

Çiğli Belediyesi, 2022 yılında turne dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Çiğlili tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz'ün ismini yapımını tamamladığı parkta yaşatacak.

Çiğli Belediyesi, geçen yıl Çorum'da "Baş Belası" isimli tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüsün karıştığı kazada yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz'ü unutmadı. Çiğlili tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz'ün ismi doğup büyüdüğü Evka 5 Mahallesi'nde projelendirilen parka verildi. Park, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Tolga Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, tiyatro oyuncuları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

MEDİNE GÜLERYÜZ: BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ

Tolga Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, "Acımız ilk günkü gibi tazeliğini korusa da oğlumun isminin doğup büyüdüğü mahallede yaşayacak olması bizler için gurur verici. Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

GÜMRÜKÇÜ: İSMİ ÇİĞLİ'DE İDEALLERİ ÇOCUKLARIN HAYALLERİNDE YAŞAYACAK

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Gümrükçü, "Çiğli, vicdanlı insanların kenti. Tolga kardeşimi yalnızca vicdanımızda değil belediye meclisimizin kararıyla doğup büyüdüğü Evka 5 Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız parka yaşatacağız. Tiyatro severler düzenlediğimiz festivalde, çocuklar ise bu parkta Tolga'yı tanıyacak. Çocuklarımız ileride Tolga gibi kültüre, sanata, memlekete ve ailesine bağlı bir yurttaş olacaklar. Çiğlililer olarak sanatçılara gereken değerin hayattayken verilmesi adına bu parkı bir anıt olarak dikeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çiğli Belediyesi Tolga Güleryüz Sanat Kültür Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

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