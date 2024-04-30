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Çiçekdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri deprem konulu tiyatro oyunu sergiledi

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kim Depremden Korkar' adlı tiyatro oyununu sergiledi. Oyunla birlikte deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; 'Kim Depremden Korkar' adlı tiyatro oyunu sergiledi.

Çiçekdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından ilçe okul öncesi öğrencilerine yönelik 'Kim Korkar Depremden' adlı oyun sahnelendi. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına dair yapılması gerekenler oyunlaştırılarak öğrencilere anlatıldı. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ise oyunu izledikten sonra yaptığı açıklamada ilçede çocukların deprem deyince kafasında nelerin canlandığını bilmenin kendileri için önemli olduğunu ve bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Çiçekdağı Kırşehir Deprem Eğitim Yerel Güncel Haberler

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