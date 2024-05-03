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CHP Trabzon eski İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu hayatını kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu, bir süredir hastanede tedavi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. Cenaze namazı yarın İskenderpaşa Camiinde kılınacak.

CHP Trabzon eski İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu, bir süredir Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde tadevi görüyordu. Hazıroğlu, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hazarıoğlu'nun cenaze namazı yarın (Cumartesi) öğle saatinde İskenderpaşa Camiinde kılınacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi İskender Trabzon Yerel Politika Güncel Haberler

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