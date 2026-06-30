CHP Manisa İl Başkanı ve Yönetiminin Görevden Alınmasına İlçe Başkanlarından Ortak Tepki

(MANİSA) – CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından, 17 ilçe başkanı ortak açıklamayla karara tepki gösterdi. Özalper ise kararı "onur madalyası" olarak nitelendirerek yurttaşları 1 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da il binası önüne dayanışmaya davet etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve il yönetiminin görevden alındığının duyurulmasının ardından ilçe başkanları il başkanlığı binasında toplanarak ortak açıklama yaptı.

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen tarafından okunan ortak açıklamada, örgüt iradesinin yok sayıldığı vurgulanarak "Bizler, Manisa'nın 17 Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı olarak; partimizin örgüt iradesini yok sayan, kurultayda delegelerimizin ortaya koyduğu demokratik tercihi görmezden gelen ve örgütümüzün emek mücadelesini hedef alan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşru yönetimi, delegelerimizin özgür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve parti meclisimizdir. Bizim duşumuz nettir, dün olduğu gibi bugün de yarında seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olmaya devam edeceğiz. İl Başkanımız İlksen Özalper ve il yönetiminin görevden alınması, yalnızca yöneticilerimize değil, Manisa'daki tüm örgütümüze, binlerce üyemize ve değişim iradesine vurulmuş ağır bir darbedir. Bu kararı siyasi ve örgütsel açıdan kabul etmiyor, İl Başkanımız İlksen Özalper ve il yönetimimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Bizim seçilmiş il başkanımız İlksen Özalperdir" denildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İlçe başkanları, açıklamalarında örgütün seçilmiş iradesine sahip çıkacaklarını belirterek açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Manisa İl Cumhuriyet Halk Partisi, makamların değil örgütün partisidir. Gücünü koltuklardan değil, üyelerinden, delegelerinden ve halktan alır. Hiçbir karar, hiçbir baskı ve hiçbir müdahale örgütümüzün iradesini teslim alamayacaktır. Bizler, Manisa'nın seçilmiş ilçe başkanları olarak ortak irademizi bir kez daha ilan ediyoruz: Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen mücadeleye sahip çıkmaya, Manisa örgütünün onurunu ve emeğini savunmaya kararlıyız. Örgütümüzü yok sayan anlayışlara boyun eğmeyecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik değerlerini ve değişim iradesini sonuna kadar savunacağız. 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 18.30'da il başkanlığımızda tüm yurttaşlarımızı dayanışma içinde direnmeye davet ediyoruz."

ÖZALPER: YOK HÜKMÜNDE

Görevden alınan İl Başkanı İlksen Özalper de karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özalper, kararı onur madalyası olarak nitelendirerek, "Başarıyı hazmedemeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenler, sarayın aparatları, önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne çöktüler, sonrasında illere çökmeye ve illerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu verilen karar, 17 ilçe başkanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yok hükmündedir. Çünkü biz, delegelerin iradesiyle seçilmiş, delegelerin oylarıyla ve üstelik oldukça yüksek oylarla seçilmiş ilçe başkanları, il başkanı ve yönetimiz. O yüzden bu karar yok hükmündedir" dedi.

İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNE DAVET ETTİ

Özalper, parti binasını terk etmeyeceklerini belirtip, dayanışma çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Bizim için bu binanın ayrıca bir özelliği var. Bu parti binası 1980'de el konulmuş bir binaydı ve partililerimizin dayanışması ve mücadelesiyle emniyetten geri alınmıştı. Şimdi ikinci kez bu parti binasının dayanışmasını bir kere daha tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Parti binamızı, baba ocağımızı asla terk etmeyeceğiz. Seçilmiş ilçe başkanlarım ve seçilmiş il başkanı olarak ben ve tüm yönetim kurulu üyelerim mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele noktasında da zaten tüm Türkiye görecek. Sayın Genel Başkan'ın verdiği mücadelenin aynısını, Manisa'dan yakılan o değişim ateşinin mücadelesini tüm Türkiye'de göstereceğiz. O yüzden dayanışma noktasında herkesi de 1 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Cumhuriyet Halk Partisi İl Binamızın önüne dayanışmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA