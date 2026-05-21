Bilecik CHP İl Başkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'nun Fotoğrafı Karalandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal ve Kılıçdaroğlu'nu göreve iade kararı, Bilecik'te partililer tarafından protesto edildi. Partililer, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını karaladı.

(BİLECİK) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ve önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade kararı CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda protesto edildi. Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılı fotoğrafını karaladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralmasına hükmedildi.

Kararın ardından CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında bir araya gelen partililer, karara sert tepki gösterdi. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, parti genel başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı tabloda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çizerek, "Şu andan itibaren bizim genel başkanımız değildir, kabul etmiyoruz" dedi.

Özdemir'in ardından çok sayıda partili de sırayla tabloya giderek Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerini çizdi.

Partililer, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

Kaynak: ANKA
