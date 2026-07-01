Haberler

Kılıçdaroğlu'na Memleketi Tunceli'de Tepki: "Buyursunlar Tunceli'ye Gelsinler, Halkın Yüzüne Bakarak Siyaset Yapsınlar"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Tunceli İl Başkanlığı görevinden alınan Berkay Gündoğan, karara tepki göstererek, 'Bu topraklardan çıkanlara açık çağrımızdır; buyursunlar memleketlerine gelsinler' dedi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - CHP Tunceli İl Başkanlığı görevinden alınan Berkay Gündoğan, "Bu kararın ardında yer alan, özellikle bu topraklardan çıkanlara açık çağrımızdır; buyursunlar memleketlerine gelsinler, Tunceli'nin iradesine dair sözü olan varsa, bunu halkın ve örgütün karşısında söylesinler. Siyasetlerini de halkın yüzüne bakarak yapsınlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alınan ve disipline sevk edilenler CHP il Başkanları arasında yer alan Gündoğan, karara tepki amacıyla parti binası önünde toplananlarla birlikte Yeraltı Çarşısı'na kadar yürüdü.

Daha sonra açıklama yapan Gündoğan, "CHP butlan yönetimi tarafından, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu 26 il yönetiminin görevden alındığını basın aracılığıyla öğrendiklerini" bildirdi.

CHP'nin seçilmiş Tunceli İl Başkanı'nın, partililerin iradesi yok sayılarak görevden alınmasının açık bir siyasi müdahale olduğunu söyleyen Gündoğan, şunları söyledi:

"Dersim yalnızca bir coğrafya adı değildir. Tarihiyle, inancıyla, kültürüyle, doğasıyla ve siyasal duruşuyla bu ülkenin en güçlü hafızalarından biridir. CHP üyelerinin emeğiyle, halkın umuduyla ve örgütlerinin iradesiyle var olan bir partidir. Bu partinin gücü, dar kadro hesaplarından değil; ülkenin dört bir yanında alın teriyle mücadele eden örgütlerinden gelir. Seçilmiş il yönetimlerini bu şekilde görevden almak, yalnızca kişilere dönük bir tasarruf değil, doğrudan örgüt iradesine yönelmiş bir tasfiye girişimidir."

"BU TOPRAKLARDAN ÇIKANLARA AÇIK ÇAĞRI"

Bu kararın ardında yer alan, özellikle bu topraklardan çıkanlara açık çağrımızdır; buyursunlar memleketlerine gelsinler, Tunceli'nin iradesine dair sözü olan varsa, bunu halkın ve örgütün karşısında söylesinler. Siyasetlerini de halkın yüzüne bakarak yapsınlar. Pir Sultan Abdal'ın sözünü hatırlayarak, 'Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene'."

Mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Gündoğan, "Buradan bütün üyelerimize, partimize gönül veren yurttaşlarımıza ve demokrasiye inanan herkese açıkça sesleniyoruz; hiçbir arkadaşımız umutsuzluğa kapılmasın, hiçbir üyemiz kendisini yalnız hissetmesin. Gücümüzü saraylardan, binalardan, koltuklardan değil; örgütümüzden, halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz. Biz bir bütünüz ve bu bütünlüğü parçalamaya dönük hiçbir girişim Tunceli'de karşılık bulmayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın sorunlarını dile getirmeye, örgütlü çalışmayı büyütmeye ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Birlik ve dayanışmamızı koruyarak, sağduyuyla ama kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yol cümleden uludur. O yol ki bizde bir, sürek binbir. Biz de bu süreğin içinde haktan, hakikatten, örgüt iradesinden, halkın onurundan ve topraklarımızın boyun eğmeyen demokratik hafızasından yana yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Kafilede neredeyse as oyuncudan daha çok altyapı oyuncusu var
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti