CHP Kongresi'nde Bebek Arabası Rüzgarı

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen CHP İlçe Kongresi'ne 2,5 aylık oğlu Bora ile katılan CHP Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Üvez, "Oğlum erkenden siyasete adımını atmış oldu. Kadınlar hem en güzel şekilde annelik yapar hem de siyasette aktif olarak yer alabilir" dedi.

CHP Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Üvez, CHP Karacasu İlçe Kongresi'ne 2,5 aylık oğlu Bora'ya birlikte katıldı. Tartışmalarda tansiyonun yüksek olduğu siyaset ortamında kongre salonunda objektiflere yansıyan bebek arabası kongreye renk kattı. Üvez, 2,5 aylık oğlu ile kongreye katılarak partisini bu önemli günde yalnız bırakmazken, kongreye katılanlar "Minik Bora'yı bebek kolları başkanı yapalım" şeklinde espri yapmayı ihmal etmedi.

Oğlunun doğuştan CHP'li olduğunu ifade eden Üvez, "Oğlum henüz 2,5 aylık ama partimi bu önemli günde yalnız bırakmak istemedim. Oğlum da erkenden siyasete adımını atmış oldu. 8 yaşında bir de kızım var. Kadınlar hem en güzel şekilde annelik yapar hem de siyasette aktif olarak yer alabilir. Nice bebeklere, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek için siyasetin içindeyiz. Tüm evlatlarımızın sağlıklı, uzun ömürleri olsun. İnşallah güzel günler olur evlatlarımızın" ifadelerini kullandı.