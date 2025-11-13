Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Şok Olay: Makam Koltuğuna Dışkı ve İdrar Bıraktılar

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Zeki Şen'in odasına giren bazı şahıslar, makam koltuğuna dışkı ve idrar bıraktı. Olay sonrası Gürsel Tekin tepkisini gösterdi ve bu tür davranışlara izin vermeyeceklerini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Zeki Şen'in odasına bazı kişilerin büyük ve küçük tuvaletlerini makam koltuğuna yapmalarına tepki gösteren Gürsel Tekin, "Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dün gece saatlerinde gelen partili bir grup Gürsel Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya girdi. Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı. Dışkılı saldırının ardından henüz belirlenemeyen şahıslar yangın merdiveninden hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde ise temizlik görevlileri odaya girdiklerinde şoke oldu. Görevliler karşılaştıkları manzaranın ardından polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Şen'in makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı. Ekipler, odada bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alırken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"Maalesef çok üzücü"

Öte yandan, olaya tepki gösteren Gürsel Tekin açıklama gerçekleştirdi. Açıklamasında Tekin, "Polis arkadaşlarımız var ama katlar arasındaki yangın merdiveninden girerek yapılmış. Bütün bunlar savcılıkta soruşturmada. Tanıdık mı yoksa yabancı mı bilmiyoruz. Kim olduğunu soruşturma sonrasında görmüş olacağız. Daha önce aşağıdaki bilgisayar odamızda da benzer olaylar oldu. Bütün bunları olabildikçe tolere etmeye çalıştık. Bu saatten sonra tolere etmek söz konusu değil. Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Birçok arkadaşımızın ibadetini yaptığı yerde sıkıntıların olduğunu gördük. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz. Güvenlik kamerasında girişleri çıkışların hepsini görüyorsunuz. Bizim bütün odalarımızda güvenlik kameraları var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

