CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği mitingde Gürlek'e dair sözleri nedeniyle edinilen bilgilere göre, Başsavcılık harekete geçti. Özel hakkında, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kura çekimi bu akşam! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.