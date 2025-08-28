CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Soruşturma Başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği mitingde Gürlek'e dair sözleri nedeniyle edinilen bilgilere göre, Başsavcılık harekete geçti. Özel hakkında, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel