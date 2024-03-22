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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Batman'da seçim çalışmalarına devam ediyor

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Batman'da, "Benim önceliğim önce devlet, önce vatan. Önceliğim milletimizin birliği ve beraberliği, benim önceliğim bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın evrensel değerler üzerinde özgürlükleri" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında CHP Parti Meclis Üyesi Hüseyin Yaşar ile birlikte Batman'ı ziyaret etti. Sason ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Erol burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben Sason'a ilk defa geliyorum. Sason'a gelirken daha düzenli ve daha planlı bir ilçe bekliyordum. Oysa buraya gördüm ki ne bir köy ne de bir ilçe, arada kalmış bir yerleşim bölgesi gibi. Kamu hizmetlerinden yeteri kadar hizmet alamayan, şehircilik anlamında gelişmişliğini tam tamamlanmayan bir bölge ama coğrafyanız inanılmaz güzel. Benim önceliğim, önce devlet, önce vatan, önceliğim milletimizin birliği ve beraberliği, benim önceliğim bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın evrensel değerler üzerinde özgürlükleri. Biz Arap, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olabiliriz bunlar hepsi bizim kültürümüz ve coğrafyamızın güzellikleri. Herkesin soyu sopu kendi onuru, namusu ve şerefidir. Biz devlete karşı yurttaşlık görevlerimizi yerine getireceğiz. Devletin de 85 milyon yurttaşa eşit ve adil davranmasını sağlayacağız. Etnik kimliklerimiz, anadilimiz farklı olabilir ama hepimizin ortak bir değeri var. Nedir o; Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Bu ülke de bu devlet de, bu vatan da hepimizin."

"SEÇİMDEN SEÇİME DİNİ, MİLLİ DUYGULARI KULLANIYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e çok önemli bir konu geldi. Bununla ilgili sizi bilgilendirmek İsveç'in NATO üyeliği. Bunu her yerde anlatıyorum. İsveç kim? Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim-i yakan, peygamber efendimize hakaret eden, terör örgütlerine ev sahipliği yapan bir ülke olan İsveç'in NATO üyeliği Meclis'e oylamaya geldi. CHP'li milletvekilleri oylamaya katılmadı. Dediler ki; Peygamber Efendimize hakaret eden, kutsal kitabımızı yakan, terör örgütlerine ev sahipliği yapan bir ülke olan İsveç'in NATO üyeliğine evet oyu kullanmadık. Bu ülkede milliyetçi diye geçinen, milliyetçilik denildiği zaman meydanları ve sözü kimseye bırakmayan ve yine dini temeller üzerinden siyaset yaparak muhafazakarlığı, inançları seçim döneminde sürekli kullanan AK Parti ne yaptı; İsveç'in NATO üyeliğine evet oyu kullandı. Şimdi size soruyorum; milliyetçi onlar mı biz miyiz? Şimdi size soruyorum dini değerleri önemseyen biz miyiz onlar mı? Bunlar her zaman kendi işlerine nasıl gelirse siyaseti, konjonktürü, gelişmeleri, insanlarımız duyguları ve değerleri ile oynayarak oyları alırlar ve oyları aldıktan sonra seni bu saatten sonra tanıyan olmaz. Seçimden seçime gel, seçimden seçime senin milli ve dini duygularını kullanırlar, oyları alırlar ve sonra herkes kendi hayatlarına devam ederler. Sen yine çaresizliğini yaşarsın. Çocukların yine umutsuzluğu yaşar, o saf ve temiz duygularla inanarak verdiğin oyların aslında sana bir yararı olmaz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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