Haberler

CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir: "Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Aksaray İl Başkanlığı, partinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin mahkeme kararını 'hukuksuz darbe girişimi' olarak nitelendirerek tanımadıklarını açıkladı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı, partinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin, "Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, hazırlanan basın açıklamasını, beraberindeki partililerle birlikte CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda okudu.

Partinin 81 il başkanı adına yapılan açıklamada, "Partimizin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bu hukuksuz darbe girişimine karşı tam bir kararlılıkla direneceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

Mahkeme kararının "Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke" olarak geçtiği belirtilen açıklamada, "Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"CHP MİLLETİN BABA OCAĞIDIR"

Açıklamada, 2023 sonrası başlayan değişim süreci ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarıya dikkat çekildi. 19 Mart sürecinden itibaren başlayan yargı operasyonlarının ve iddiaların, "yerel seçimlerde kendini gösteren ve bir sonraki genel seçimde ortaya çıkacak olan iktidar değişimi iradesini engelleme çabası" olduğu savunuldu.

"CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir; CHP milletin baba ocağıdır" denilen açıklamada, partiyi kimin yöneteceğine "bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletin" karar vereceği vurgulandı."

Genel Başkan Özgür Özel'in kurultay iradesiyle 4 kez seçildiği, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise 15,5 milyon oyla aday gösterildiği hatırlatılan açıklama, "Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" sözleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu

Trump yönetiminde şok: İstihbaratın en tepedeki ismi görevini bıraktı!
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu