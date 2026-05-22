CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir: "Hukuksuz Kararı Tanımıyoruz"

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı, partinin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptaline ilişkin, "Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, hazırlanan basın açıklamasını, beraberindeki partililerle birlikte CHP Aksaray İl Başkanlığı'nda okudu.

Partinin 81 il başkanı adına yapılan açıklamada, "Partimizin kurumsal kimliğini, seçilmiş iradeyi ve anayasal düzeni hedef alan bu hukuksuz darbe girişimine karşı tam bir kararlılıkla direneceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

Mahkeme kararının "Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke" olarak geçtiği belirtilen açıklamada, "Siyasi saiklerle verilen, alınan hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"CHP MİLLETİN BABA OCAĞIDIR"

Açıklamada, 2023 sonrası başlayan değişim süreci ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarıya dikkat çekildi. 19 Mart sürecinden itibaren başlayan yargı operasyonlarının ve iddiaların, "yerel seçimlerde kendini gösteren ve bir sonraki genel seçimde ortaya çıkacak olan iktidar değişimi iradesini engelleme çabası" olduğu savunuldu.

"CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir; CHP milletin baba ocağıdır" denilen açıklamada, partiyi kimin yöneteceğine "bir avuç darbeci değil, Cumhuriyet Halk Partililer ve milletin" karar vereceği vurgulandı."

Genel Başkan Özgür Özel'in kurultay iradesiyle 4 kez seçildiği, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise 15,5 milyon oyla aday gösterildiği hatırlatılan açıklama, "Milletimizle birlikte iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" sözleriyle sona erdi.

