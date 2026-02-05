Haberler

CHP'den Altınkum'daki Vakıf Arazisinin Satışına Tepki

Güncelleme:
CHP Aydın ve Didim örgütleri, Altınkum Plajı'na sıfır vakıf arazisinin 3 milyar liradan alıcı bulamaması sonrası 2,2 milyar liraya yeniden ihaleye çıkarılmasına karşı çıkarak satışın iptalini istedi.

(AYDIN) - CHP Aydın ve Didim örgütleri, Altınkum Plajı'na sıfır vakıf arazisinin 3 milyar liradan alıcı bulamamasının ardından 2,2 milyar liraya yeniden ihaleye çıkarılmasına tepki göstererek, satışın iptalini istedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Altınkum Plajı'na sıfır konumda bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazın satış süreci tartışma yarattı. Söz konusu arazi, 30 Aralık 2025 tarihinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. Ancak herhangi bir alıcının ihaleye katılmaması nedeniyle satış gerçekleşmedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün aynı taşınmazı bu kez 13 Şubat'ta 2,2 milyar lira muhammen bedelle yeniden ihaleye çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine CHP Aydın İl Başkanlığı ile CHP Didim İlçe Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Basın açıklamasında konuşan CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, ilk ihaleye teklif verilmemesini Didim halkının satışa karşı net tavrı olarak değerlendirdi. Demir, taşınmazın daha düşük bedelle yeniden satışa çıkarılmasını eleştirerek, bunun kamu yararı ilkesine uygun olmadığını söyledi.

Altınkum bölgesinin özellikle yaz aylarında yoğunluk nedeniyle altyapı ve çevresel sorunlar yaşadığını belirten Demir, denize sıfır konumdaki alanın yapılaşmaya açılmasının kent dokusu ve doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti. Demir, vakıf arazilerinin asli amacının kamu yararına hizmet etmek olduğunu belirterek, söz konusu alanın kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da yaptığı açıklamada, alanın yalnızca ekonomik değer üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Kamu varlıklarının satış süreçlerinde yerel halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınmasının önemine işaret eden Saatçı, kamuya ait alanların geleceği belirlenirken toplumsal faydanın esas alınması gerektiğini vurguladı ve sürecin hem yerelde hem de genel merkez düzeyinde takip edileceğini bildirdi.

CHP'li yöneticiler, ihalenin iptal edilmesini ve söz konusu taşınmazın park, yeşil alan ya da sosyal donatı gibi kamusal kullanım amacıyla değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
