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CHP Aksaray İl Başkanlığı'na Atamaya Tepki Gösteren Partililer Nöbet Başlattı

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CHP Aksaray İl Başkanlığı görevinden alınan Bilal Özdemir'in yerine atanan Cansu Bülbül'e tepki gösteren partililer, il binasında nöbet başlattı. Özdemir, genel merkezi 'butlancılar' olarak nitelendirerek atamayı tanımadıklarını söyledi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı görevinden alınan Bilal Özdemir'in yerine Cansu Bülbül'ün atanmasına tepki gösteren partililer, il binasında nöbet başlattı.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir'in görevden alınmasının ardından, 10 Temmuz'da il başkanlığı görevine Cansu Bülbül'ün atandığı açıklandı. Atamaya tepki gösteren partililer ise il başkanlığında nöbet başlattı. Parti binasının duvarlarına "Bizim il başkanımız Bilal Özdemir'dir", "Butlanı tanımıyoruz" ve "Özgür gelecek" yazıları yazıldı.

CHP Aksaray İl Başkanlığı'ndan alınan Özdemir, parti binasında yaptığı açıklamada, "CHP Genel Merkezi'nin butlancılar tarafından işgal edildiğini" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu işgalci ekip il başkanlarını görevden almaya başladı, peşinden kadın kollarını görevden almaya başladı. İlk görevden almalardan sonra atama da yapamadılar. Muhtemelen kimseyi bulamadılar. Geçen cuma günü bizim yerimize bir atama yaptığını söylüyorlar. Bizim genel başkanımız CHP'nin delegelerinin özgür iradesiyle tam dört defa seçilen Özgür Özel'dir. Bunun dışında gerisi hikaye."

Mevcut Parti Meclisi'nin tek yetkisinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu öne süren Özdemir, "Bunun dışında aldığı hiçbir kararın geçerliliği yok. Dolayısıyla görevden alma kararları da atama kararı da yok hükmündedir. Biz bu kararları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz partimizdeyiz, görevimizdeyiz. Arkadaşlarımızla beraber görevimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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