CHP 102 Yaşında... Tokat'ta Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlaması

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü, Tokat'ta düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, ilçe ve belde başkanları, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende konuşma yapan CHP İl Sekreteri Suavi Çakıcı, partinin kuruluşunun önemine vurgu yaparak "Atatürk'ün yolunda yürüyenleriz; biz Kuvayımilliye'nin ruhunu yüreğinde taşıyanlarız. Varsa bir hesabınız, gelin sandıkta sorun. Halkın iradesine başvurun" dedi.

CHP'nin 102 yıllık tarihi boyunca baskılara, darbelere ve kapatma davalarına direndiğini belirten Çakıcı, "Partimize 'kayyum' atamakla tehdit eden zihniyet, aslında bu ülkenin demokrasiye olan inancına, halkın iradesine göz dikmiştir" diye konuştu. Çakıcı, CHP'nin halkla yönetildiğini ve milletin ta kendisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına da değinen Çakıcı, İstanbul halkının iradesinin gasbedilmeye çalışıldığını söyledi. İmamoğlu'nun halka hizmet odaklı yönetim anlayışının hedef alındığını belirten Çakıcı, "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. CHP'liler yalnız değildir. Çünkü biz halkız, çünkü biz Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kadrolara, demokrasi şehitlerine ve partiye emek vermiş herkese minnet ve saygılarını sunarak tamamlayan Çakıcı, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Demokrasi!" dedi.