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Bayburt'ta Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Bayburt'ta Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri
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Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline 6284 sayılı Kanun kapsamında seminer verildi. Eğitimde şiddetin tanımı, türleri, önleyici ve koruyucu tedbir kararları ile Alo 183, KADES ve 112 gibi ihbar kanalları anlatıldı. Ayrıca kamu personelinin kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki görev ve sorumlulukları vurgulanarak farkındalık oluşturuldu.

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerince, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında seminer verildi.

Seminerde şiddetin tanımı, etkileri, türleri ve nedenleri ile Türkiye'de ve dünyada yaygınlığı ele alındı. Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında uygulanan önleyici ve koruyucu tedbir kararları hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde şiddete tanık olma veya şiddete maruz kalma durumunda başvurulabilecek mekanizmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara Alo 183, KADES ve 112 üzerinden ulaşılabilecek destek ve ihbar kanalları anlatıldı.

Seminerde ayrıca kamu personelinin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler verilerek farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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