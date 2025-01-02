Ceylanpınar'da Polislerden Engelli Genç Kıza Doğum Günü Sürprizi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, engelli Enise Akmur'a doğum günü sürprizi yaptı. Yanlarına aldıkları pasta ile genç kızın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kapıda mumları yakıp içeri girdi. 'İyi ki doğdun Enise' diyerek salona giren polisleri karşısında gören genç kız, büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen genç kız, kendisine sürpriz yapan polislere teşekkür etti. - ŞANLIURFA