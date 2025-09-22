Ceylanpınar'da Modifiye Araç Tutkunları Buluştu

Modifiye araç tutkunları Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi.

Modifiye otomobil ve motosiklet tutkunları, Suriye sırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen fuarda bir araya geldi. Turgut Özal Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında düzenlenen fuara Şanlıurfa'nın birçok ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinden çok sayıda araç sahibi katıldı. Araçlarını sergileyen modifiye hayranları, fuarda düzenlenen yarışmada da boy gösterdi. Araçları baştan aşağı inceleyen jüri üyeleri en güzel otomobil ve motosikleti seçti. Yarışmada ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verdi.

İçerisindeki aksesuarla lüks araçları aratmadı

Modifiye edilmiş kimi aracın bagajından televizyon çıktı, kimisinin ise dev ses sistemi. Bazı araçların içerisindeki aksesuarla ise lüks araçları aratmadı. Modifiye araç merakını gidermek için bu tür fuarlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Sait Ergin, "Ceylanpınar ilçesinde düzenlediğimiz etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız oldu. Bu merakı giderebilmek için kendi çapımızda bir şeyler yaptık" dedi.

Bir araya gelmenin güzel olduğunu söyleyen İbrahim Çelik çevre ilçelerden de katılanların olduğunu dile getirdi. Modifiye araç sahiplerinden İbrahim Yılmaz ise kardeşliği pekiştirmek adına bu tür fuarlarda buluştuklarını belirtti. - ŞANLIURFA