Ceylanpınar'da Filistin'e Destek Konvoyu

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Uluslararası Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

Ceylanpınar'daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce vatandaş, araçlarıyla Zahiriye Camisi önünde toplandı. Buradan Viranşehir Caddesi ve Gazi Caddesi boyunca ilerleyen konvoyda Filistin bayrakları açıldı, siren sesleri eşliğinde Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterildi. Grup adına açıklama yapan Adnan Sağlam, İsrail'in uluslararası sularda yardım taşıyan Sumud Filosu'na müdahalesini kınadı. Sağlam, "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu yalnızca kınanması gereken bir olay değildir, hukukun ve insanlığın açıkça çiğnenmesidir. Gazze yalnız bırakılmamalıdır" dedi.

Basın açıklaması sırasında kalabalık sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Yapılan dua ve toplu açıklamanın ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı. - ŞANLIURFA