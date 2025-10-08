Haberler

Ceylanpınar'da Engelli Çocuklara Özel Eğlence Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceylanpınar Gençlik Merkezi, engelli çocuklar için düzenlediği etkinlikte müzik ve oyunlarla dolu bir gün yaşattı. Çocuklar, rengarenk boyanarak müziğin ritmiyle eğlendi.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde engelli çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikle, çocuklar müziğin ve oyunların ritmiyle doyasıya eğlendi.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Gençlik Merkezi tarafından engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Ceylanpınar Gençlik Merkezi ekibi etkinlikte Ceylanpınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlik merkezi ekibi, etkinlik kapsamında engelli çocuklar için canlı müzik performansı sergileyip çeşitli oyunlar oynattı. Etkinlikte engelli çocukların yüzleri de rengarenk boyanarak oyunlar oynandı. Etkinlik boyunca engelli çocuklar, müziğin ve oyunların ritmiyle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi Müdürü Lokman Turay etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Gençlik Merkezi olarak, 'En büyük engel sevgisizliktir' düsturu ve şiarıyla tüm gençlik merkezi çalışanlarımızla beraber Özel Uygulama Eğitim Okulu'nu ziyaret ettik. Amacımız gönüllere dokunmak ve sevgiyi paylaşmak. Bu özel günde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.