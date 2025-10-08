Ceylanpınar'da Engelli Çocuklara Özel Eğlence Etkinliği

Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde engelli çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikle, çocuklar müziğin ve oyunların ritmiyle doyasıya eğlendi.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Gençlik Merkezi tarafından engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Ceylanpınar Gençlik Merkezi ekibi etkinlikte Ceylanpınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlik merkezi ekibi, etkinlik kapsamında engelli çocuklar için canlı müzik performansı sergileyip çeşitli oyunlar oynattı. Etkinlikte engelli çocukların yüzleri de rengarenk boyanarak oyunlar oynandı. Etkinlik boyunca engelli çocuklar, müziğin ve oyunların ritmiyle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi Müdürü Lokman Turay etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Gençlik Merkezi olarak, 'En büyük engel sevgisizliktir' düsturu ve şiarıyla tüm gençlik merkezi çalışanlarımızla beraber Özel Uygulama Eğitim Okulu'nu ziyaret ettik. Amacımız gönüllere dokunmak ve sevgiyi paylaşmak. Bu özel günde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ŞANLIURFA