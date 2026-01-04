Haberler

Ceylan Karavil Park AVM'de imza günü

Ceylan Karavil Park AVM'de imza günü
Güncelleme:
Ceylan Karavil Park AVM, yazar Saniye Bencik Kangal'ın imza günü ile kitapseverleri buluşturdu. Etkinlik, sıcak atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çekerek ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerine sunduğu özel etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen yazar Saniye Bencik Kangal imza günü, yoğun katılım ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gün boyu süren etkinlik boyunca AVM, kitapseverlerin buluşma noktası haline gelirken, uzun kuyruklar ve yüksek ilgi etkinliğin ne kadar heyecanla beklendiğini gözler önüne serdi. Ziyaretçiler, yazar Saniye Bencik Kangal ile birebir görüşerek kitaplarını imzalattı ve keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap ederek samimi ve neşeli bir atmosferde geçti.

Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, sosyal yaşamı destekleyen ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunan etkinliklerin önemine dikkat çekerken, imza gününün katılımcılara keyifli ve anlamlı anlar sunduğunu belirtti. Yazar Saniye Bencik Kangal da yoğun ilgi ve misafirperverlik için okurlarına ve AVM'ye teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, yalnızca bir imza günü olmanın ötesinde, Ceylan Karavil Park AVM'nin alışverişin yanı sıra paylaşım, buluşma ve sosyal etkileşim merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca hem yazarla buluşmanın hem de AVM'nin canlı atmosferinin keyfini çıkardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
