Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Hizmet Lansmanında Yapılan Hizmetleri Paylaştı

Çukurova tarihinde ilk kez bir hizmet lansmanı düzenleyerek yapılan hizmetleri, projeleri ve elde edilen tasarrufları Ceyhanlılarla paylaşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 'Yüreğini ferah tut Ceyhanlım. Emanetin güvende, emanetin emin ellerde' dedi.

Çukurova tarihinde ilk kez bir hizmet lansmanı düzenleyerek yapılan hizmetleri, projeleri ve elde edilen tasarrufları Ceyhanlılarla paylaşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Yüreğini ferah tut Ceyhanlım. Emanetin güvende, emanetin emin ellerde" dedi.

Çukurova ve Ceyhan'ın ilk kadın belediye Başkanı olan Hülya Erdem, ilklere imza atmaya devam ediyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem düzenlediği hizmet lansmanında görev süresince verilen hizmetleri anlatarak, halkın vergileriyle oluşan belediye bütçesinin nasıl harcandığını halka anlattı.

"HESAP VERMEK GÖREVDİR"

Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir belediyecilik anlayışı ile Ceyhan Belediyesi'ni yönettiklerini kaydeden Erdem, "Bu hizmetlerin sahibi Ceyhanlılardır. Bu hizmetler Ceyhanlıların vergileriyle yapılan hizmetlerdir. Ceyhanlıların her kuruşunu, Ceyhan'a hizmet olarak geri veriyoruz. Alnımız açık, yüzümüz pak. Ne mutlu bize! Artık Ceyhan'ın katılımcı, şeffaf ve hesap vermeyi görev bilen bir belediyesi var" diye konuştu.

TÜM HİZMETLER TEK TEK ANLATILDI

Sosyal hizmetlerden, temel belediyecilik hizmetlerine; Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Merkezi, Yılankale projesi gibi birçok başarılı projenin paylaşıldığı lansman, tüm projeleri anlatan bir tanıtım filmi ile başladı. Tanıtım filmi sonrasında sahneye çıkan Erdem, tek tek tüm hizmet ve projeleri ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren sunum sırasında pandemiden, depreme; tasarruftan, üretime; kültür sanat yaşamından, temizlik işlerine uzanan geniş bir anlatım gerçekleştirildi.

GİRDİ MALİYETLERİNDE TASARRUF EDİLDİ

Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm insanlara eşit hizmet vermek üzere yola çıktıklarını dile getiren Hülya Erdem, belediyenin girdi kalemleri üzerinde de yapılan tasarrufları anlattı. Sadece belediyenin motorin tüketiminde yaklaşık 4 yılda 136 bin ton tasarruf yapıldığını kaydeden Erdem, "Araç takip sistemimizi kurduk. Günlük tüketime limit getirdik. Keyfiyete son verdik. İhtiyaç dahilinde araç kullanımı sağladık. Aldığımız önlemler sayesinde motorinin 38 TL bandına geldiği bugün bile tek bir kalemde elde ettiğimiz tasarruf yaklaşık 6 milyon TL" dedi.

"BORÇ DA ÖDEDİK, PROJE DE ÜRETTİK, HİZMET DE VERDİK"

Devlette devamlılık esasıyla önceki dönem borçları da ödemeye devam ettiklerini dile getiren Erdem, "Biz devlet terbiyesi almış insanlarız. Benden önceki dönemlerde belediyemize ait olan borçları ödüyorum. Bir sıkıntı yok. Ceyhan'a daha geniş yelpazede hizmet etmek için meclisten tam 3 kere borçlanma istedim. Yetki vermediler. Ama biz yılmadık. Her kuruşu vatandaş için harcıyoruz. Yapılan hizmetleri; öz kaynaklarımızla, her bir girdi maliyetinde tıpkı motorinde olduğu gibi tasarrufla ince ince hesaplayarak verebildik. Borç da ödedik, proje de ürettik, hizmet de verdik. O yüzden diyorum ki Ceyhan'a hizmet yürek ister. O yürek bir bende bir de Ceyhanlı komşularımda var" diye konuştu.