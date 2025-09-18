Haberler

Çetin Ayvalık, Çukurören Köyü'nde Tarımsal İncelemelerde Bulundu

Çetin Ayvalık, Çukurören Köyü'nde Tarımsal İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Çukurören köyünde tarımsal yapı, üretim potansiyeli ve Çukurören biberi hakkında bilgi aldı. Üreticilerin talepleri ve ihtiyaçları görüşüldü.

İncelemeler kapsamında muhtar ve köylüler ile bir araya gelen Ayvalık, köyün tarımsal yapısı, üretim potansiyeli ve özellikle bölgeye özgü Çukurören biberi hakkında bilgi aldı. Devam eden tarımsal çalışmaların da değerlendirildiği incelemelerde, üreticilerin talepleri ve ihtiyaçları ele alındı. Ayvalık, "Köyün tarımsal potansiyelinin güçlendirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması için yürütülen bütün çalışmalara destek vereceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
