Çeştepe Nazım Uzun Enver Kasap 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Efeler İlçe Müftülüğü koordinesinde inşası tamamlanan Çeştepe Nazım Uzun Enver Kasap 4-6 Yaş Kur'an Kursu için açılış töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz Kur'an Kursu'nun hayırlara vesile olmasını dileyerek, kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş de, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.); 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' buyuruyor. Güzel ahlakı çocuklarımıza, gençlerimize bu yaşlarda öğreteceğiz. Büyüklere saygı göstermek, küçükleri sevmek, dürüstlük, doğruluk, iyilik yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğu, anne, baba sevgisi bütün bunları küçük yaşlarda öğretmeliyiz" şeklinde konuştu.

4-6 Yaş Kur'an kurslarında çocuklara vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisinin öğretildiğine dikkat çeken İl Müftüsü Güneş, "Çocuklarımıza dürüstlüğü öğretelim, yanlış yollara gitmemeleri için tehlikeleri gösterelim. Amacımız ahlaklı bir genç olarak vatanını, milletini seven nesiller yetişsin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından İl Müftüsü Hasan Güneş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Çeştepe Nazım Uzun-Enver Kasap 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun hayırlı olması temennisinde bulunarak açılış kurdelesini kesti. - AYDIN