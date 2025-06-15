Çeşmede Serinleyen Bozayı Gözüktü

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Çeşmede Serinleyen Bozayı Gözüktü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, bir bozayı çeşmeden su içip yalaktaki suya girerek serinlerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayının suyla hem serinlediği hem de ormanlık alana kaçtığı anlar kaydedildi.

Çeşmede serinleyen ayı kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çeşmenin yalağında serinleyen ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sıcaktan bunalan bozayı önce çeşmeden su içti sonra yalaktaki suya girerek serinledi. Bir süre suyun içinde oturarak serinlemeye çalışan bozayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. O anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayının su içtiği ve daha sonra yalaktaki suyla serinlediği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - Yerel
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