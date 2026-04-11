Çeşme'de kruvaziyer turizmi artıyor

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ulusoy Limanı'ndaki 'Four Seasons Yacht' kruvaziyer gemisini ziyaret ederek, acente yetkililerinden bilgi aldı. Gemi yolcularının Çeşme, Alaçatı ve çevresini ziyaret etmesi bekleniyor.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ulusoy Limanı'ndaki "Four Seasons Yacht" kruvaziyer gemisini ziyaret etti.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçeye ilk ziyaretini gerçekleştiren "Four Seasons Yacht" isimli kruvaziyer gemisini ziyaret etti. Ulusoy Limanı'nda demirli gemide incelemelerde bulunan Maraşlı, acente yetkililerinden gemide yürütülen faaliyetler ve planlanan seferler hakkında bilgi aldı. Gemi yolcularının gün içerisinde Çeşme, Alaçatı ve çevre destinasyonları ziyaret etmesi beklenirken, kruvaziyer turizminin ilçede giderek artmasının turizm çeşitliliğine önemli katkı sağlaması öngörülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel