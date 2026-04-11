Çeşme'de kruvaziyer turizmi artıyor

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçeye ilk ziyaretini gerçekleştiren "Four Seasons Yacht" isimli kruvaziyer gemisini ziyaret etti. Ulusoy Limanı'nda demirli gemide incelemelerde bulunan Maraşlı, acente yetkililerinden gemide yürütülen faaliyetler ve planlanan seferler hakkında bilgi aldı. Gemi yolcularının gün içerisinde Çeşme, Alaçatı ve çevre destinasyonları ziyaret etmesi beklenirken, kruvaziyer turizminin ilçede giderek artmasının turizm çeşitliliğine önemli katkı sağlaması öngörülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı