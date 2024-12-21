Çeşme'de Motel Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir motelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Çeşme'de motel yangını
İZMİR - İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bir motelin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Yangın sabah saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi 2051 sokakta bulunan Pamukkale Motel'in çatısında meydana geldi. Alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının ardından motelde kalanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken motelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.