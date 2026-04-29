Çermik'te mevlit programı düzenledi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Kuyu Mahallesi'nde "Doğumunun Hicri 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav)" temalı mevlit programı düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, din görevlileri ve vatandaşlar da katıldı. Köy camiinde yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahiler, salavat-ı şerifler, tesbihatlar ve mevlid-i şerifin okunduğu programda İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, "Hz. Peygamber ve aile ahlakı" konulu sohbette bulundu.

Program tatlı ikramı ve dua ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı