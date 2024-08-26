Çelikhan Kaymakamı köy yollarında incelemelerde bulundu
Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçede yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu. KÖYDES projesi kapsamında çalışmaları denetleyen Kaymakam Altınöz, Altıntaş köyünde yapılacak olan bakım-onarım işinin ilerleyişini kontrol etti.
Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçede yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.
Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, KÖYDES projesi kapsamında çalışmaları devam eden Gölbağı-Bozgedik- Altıntaş köy grup yolu bakım-onarım işini yerinde denetleyerek yükleniciden son durumla alakalı bilgi aldı. Kaymakam Altınsöz, iş tamamlandığında Altıntaş köyünün alt ve üst tarafında bulunan yerleşim alanları arasında daha kolay ulaşım sağlanacağını belirtti. - ADIYAMAN