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Çaya inen ayılar böyle görüntülendi

Yerel Haberler

Çaya inen ayılar böyle görüntülendi Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çaya inen ayılar böyle görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çaya inen ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ayılara seslenmesinin ardından panikleyen ayılar ise bölgeden uzaklaşarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Vatandaşların ayılarla konuşmaya çalışması ise gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Yerel

Kastamonu Yerel Haberler

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