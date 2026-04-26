Çay dağıtımına yetişemeyince 'cincır' ile servise başladı

Bartın'da 1 yıl önce çay ocağı işletmeye başlayan Basri Akbıyık, çay dağıtımına yetişemeyince 'cincır' olarak bilinen elektrikli kaykay ile çay servisine çıkmaya başladı.

Bartın Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 1 yıl önce çay ocağı işletmeye başlayan Basri Akbıyık, esnafın çay talebine yetişemeyince elektrikli araç ile hizmet vermeyi düşündü. 'Cincır' olarak bilinen elektrikli kaykay alan Akbıyık, elinde tepsisi ile cincır üstünde çay dağıtımına başladı. Hızlı bir şekilde çay dağıtımı gerçekleştirmeye başlayan Akbıyık, çok fazla yorulmadan dağıtımı yapmaya başladı.

Cincırlı çay hizmetini görünce ilk zamanlar şaşıran esnaf da zamanla alışırken, hizmetten memnun kalmaya başladı.

