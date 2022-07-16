Çavdarhisar'da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma programı coşkulu geçti - Haberler

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Çavdarhisar'da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma programı coşkulu geçti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çavdarhisar'da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma programı coşkulu geçti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı ve etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildiSaygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri programı Kaymakam Metin Korkmaz ve Belediye Başkanı Halil...

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı ve etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri programı Kaymakam Metin Korkmaz ve Belediye Başkanı Halil Başer' in konuşmalarıyla devam etti.

İlçe Müftülüğü personellerinden oluşan koro tarafından ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Erkan Aksu tarafından yapılan dualar sonrasında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı, ilçe merkezinde 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü yapıldı. Belediye tarafından vatandaşlara yemek dağıtımının ardından, Müzik Öğretmeni nezaretinde kahramanlık türküleri söylendi.

15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimleri ve demokrasi nöbeti gerçekleştirildi ve tüm camilerden sala okunarak program sonlandırıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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