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6 Yaş Merkez Kur'an Kursu Öğrencileri Yılsonu Etkinliği

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Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. İlçe Müftüsü, öğrencilerin Kur'an kurslarındaki başarılarını ve ailelerin desteğini övdü. Program, Filistin'deki şehitlere selam gönderen bir dans gösterisiyle sona erdi.

6 Yaş Merkez Kur'an Kursu öğrencileri tarafından düzenlenen yılsonu etkinliği büyük beğeni topladı.

Atatürk İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sak Camii İmamı Mehmet Çakar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hamza Taşkulak, "Öğrencilerimiz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız sayesinde Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ile milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmekte ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile erken yaşta tanışmaktadırlar. Büyük bir emek ve sabır ile bu eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çocuklarının ahlaki değerlerle yetişmesi ve donanması için hassasiyet ve özenle 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen kıymetli aileleri ve onları yetiştiren öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin şiir, ilahi, piyes ve birbirinden güzel gösterileri ile devam eden program, Yiğit Efe Gümüş öncülüğünde öğrencilerin Filistin'de şehit olan kardeşlerini anmak, onları selamlamak ve manevi destek olmak için "Dabke" dansı yapmasıyla son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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