Canpolat esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerini Cumhuriyet Caddesinde sürdürdü.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerini sürdürüyor. Her fırsatta halkla iç içe olan Canpolat, Cumhuriyet Caddesine yaptığı ziyaretle esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Canpolat, talep ve önerileri birinci ağızdan dinledi. Yapılan ve hizmete sunulan çalışmalarla ilgili esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, Türkiye yüzyılı için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Mehmet Canpolat, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA