Canlı Hayvan Pazarı'na ek padoklar yapılıyor

Isparta Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Canlı Hayvan Pazarı'nı Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş hayvanlar için ek padoklar yapılarak, çevre düzenlemeleri ve bölge aydınlatmaları gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şimdiden kurban satışının yapıldığı Canlı Hayvan Pazarı'nda yenileme ve genişletme çalışmaları yapıyor. Bu çerçevede canlı hayvan pazarında mevcut alanlarda bakım, onarım çalışmaları başlatılarak pazar alanının çevre düzenlemeleri yapılıyor. Yine hem vatandaşların hem de kurbanlık satışı yapanların bayram öncesinde daha rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla mevcut padoklara ilaveler gerçekleştiriyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hayvan pazarında genişletilecek olan padok alanlarında ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, Canlı Hayvan Pazarı'nın Kurban Bayramı öncesinde çok daha iyi bir şekilde vatandaşlara hizmet verebilmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi. - ISPARTA