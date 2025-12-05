Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne 57 araç tahsis edildi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere tahsis edilen 57 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılmak üzere 9 bin 200 yeni hizmet aracı alımı yapıldı. İstanbul'daki törenin ardından Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere getirilen 57 araç, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine düzenlenen törenle verildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, eşi Canan Canıtez, Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir, şube müdürleri ve kurum temsilcileri katıldı. - ÇANKIRI