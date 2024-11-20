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Çankırı'da Kaya Tuzunda Pişen Türk Kahvesine Yoğun İlgi

Çankırı'da Kaya Tuzunda Pişen Türk Kahvesine Yoğun İlgi
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Çankırı'da kum ve kaya tuzuyla pişirilen Türk kahvesi, benzersiz lezzetiyle dikkat çekiyor. İşletmeci Ahmet Uçar, tuzda pişmenin kahvenin tadını önemli ölçüde değiştirdiğini belirtiyor. Müşteriler, tuzda yapılan kahvenin sağlık açısından da faydalı olduğunu düşünüyor.

Çankırı'nın meşhur kaya tuzunda pişen Türk kahvesi müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

Çankırı'da bir işletmeci, kumda pişen Türk kahvesine ilin meşhur kaya tuzu ile rakip oldu. Tuzda pişen kahve, lezzetiyle müşterilerinden ilgi görüyor. Hititler'den kalan ve yerin 150 metre altından çıkartılan tuz mağarasından elde edilen kaya tuzlarının üzerinde kavrulan Türk kahvesi, kentte büyük beğeni topladı. 350 dereceye kadar ısıtılan kum ve tuz karışımında pişirilen kahveyi içen vatandaşlar, yapılan kahvenin makine veya ateşte pişmesinden çok daha farklı olduğunu belirtti.

"Tuzda pişmesi, ateşte pişmesine göre tadını çok değiştiriyor"

Tuzda kahvenin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen işletmeci Ahmet Uçar, "6 ay önce Çankırı'ya böyle bir işletme açtık, açtığımıza da çok memnunuz. Yerimiz tarihi bir yapıda olması da ilgi çekiyor. Burada tuzda kahve yapıyoruz. 'Yer Altı Tuz Şehri' diye adlandırılan tuz mağarasından çıkan kaya tuzları ile kahveyi pişiriyoruz. Öncelikle kumu ve tuzu 350 derecede ısıtıyoruz. Ardından cezvemizi tuz ile kumun içine gömerek yavaş yavaş köpürene kadar pişiriyoruz. Tuzda pişmesi, ateşte pişmesine göre tadını çok değiştiriyor. Kahvenin tadı hafif ve lezzetli oluyor. Kaya tuzuyla pişen kahve daha güzel oluyor. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun. Her gün bu şekilde kahve yapıyoruz" dedi.

"Herkesin denemesini tavsiye ediyorum"

Tuzda pişen kahvenin daha güzel olduğunu ifade eden Sümeyye Satılmış ise, "Tuzda pişen kahveyi çok beğendim. Makine de ya da ateşte piştiğinde yapay bir tat geliyor. Ama tuzda pişen kahve daha güzel oluyor. Bu kahvenin astım hastalarına da iyi geldiğini duydum. İyileştirici bir özelliğinin olduğunu da düşünüyorum. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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