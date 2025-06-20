Çankırı'da Huzur Uygulaması: 749 Şahıs Sorgulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 749 şahıs sorgulandı. 64 polis, araçları didik didik ararken, şüpheli görülen kişilerin üst aramasını ve kimlik kontrollerini yaptı. Toplamda 57'si yabancı uyruklu olmak üzere birçok kimlik kontrolü yapıldı ve bir Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Çankırı'da huzur uygulaması: 749 şahıs sorgulandı

ÇANKIRI - Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 749 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 64 polis, durdurdukları araçları didik didik ararken şüpheli gördükleri kişilerin ise üst aramasını ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimde, 57'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 kişinin kimlik kontrolünün yapıldı. Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken 2 araca ise 43 bin 852 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.