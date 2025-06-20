Çankırı'da huzur uygulaması: 749 şahıs sorgulandı

ÇANKIRI - Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 749 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 64 polis, durdurdukları araçları didik didik ararken şüpheli gördükleri kişilerin ise üst aramasını ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimde, 57'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 kişinin kimlik kontrolünün yapıldı. Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken 2 araca ise 43 bin 852 TL cezai işlem uygulandı.