Çankırı'da Geri Dönüşüm Temalı Karton Heykel Sergisi Açıldı

Çankırı'da Geri Dönüşüm Temalı Karton Heykel Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde açılan 'Karton Heykel Sergisi', üniversite öğrencilerinin atık karton ve ambalaj malzemeleriyle hazırladığı 24 eseriyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Sergi, geri dönüşüm bilincine vurgu yapıyor.

Çankırı'da üniversite öğrencilerinin atık karton ve ambalaj malzemelerinden hazırladığı heykellerin yer aldığı "Karton Heykel Sergisi" ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Karton Heykel Sergisi" açıldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dilek Öcalan öncülüğünde hazırlanan sergide, tamamı atık malzemelerden oluşan yaklaşık 24 eser yer aldı. Öğrencilerin bir ay süren yoğun çalışmasıyla hazırlanan heykeller, geri dönüşüm bilincine dikkat çekti.

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Öcalan, "Bu eserleri yaparken ilk başta iskelet oluşturuyoruz. Ardından içlerine atık çöpler ile hacim verdikten sonra üzerine atık kartonlardan silikonlar ile şekil veriyoruz. Bunun dışında hiçbir farklı malzeme kullanmadık. Burası tam bir geri dönüşüm sergisi oldu. Kimi öğrenciler kendi tasarımlarını çalıştı, kimisi de kendine yakın hissettiği eseri çalıştı. Bazıları örümcek bazıları ahtapot yaptı. Özetle öğrencilerimiz, çizdikleri resimleri burada 3 boyutlu olarak yaptılar. Yoğun bir katılım var, çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.