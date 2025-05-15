Çankırı'da Geri Dönüşüm Temalı Karton Heykel Sergisi Açıldı

Çankırı'da üniversite öğrencilerinin atık karton ve ambalaj malzemelerinden hazırladığı heykellerin yer aldığı "Karton Heykel Sergisi" ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Karton Heykel Sergisi" açıldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dilek Öcalan öncülüğünde hazırlanan sergide, tamamı atık malzemelerden oluşan yaklaşık 24 eser yer aldı. Öğrencilerin bir ay süren yoğun çalışmasıyla hazırlanan heykeller, geri dönüşüm bilincine dikkat çekti.

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Öcalan, "Bu eserleri yaparken ilk başta iskelet oluşturuyoruz. Ardından içlerine atık çöpler ile hacim verdikten sonra üzerine atık kartonlardan silikonlar ile şekil veriyoruz. Bunun dışında hiçbir farklı malzeme kullanmadık. Burası tam bir geri dönüşüm sergisi oldu. Kimi öğrenciler kendi tasarımlarını çalıştı, kimisi de kendine yakın hissettiği eseri çalıştı. Bazıları örümcek bazıları ahtapot yaptı. Özetle öğrencilerimiz, çizdikleri resimleri burada 3 boyutlu olarak yaptılar. Yoğun bir katılım var, çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ÇANKIRI