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Çankırı'da 'Geleceğe Nefes' Yürüyüşü Düzenlendi

Çankırı'da 'Geleceğe Nefes' Yürüyüşü Düzenlendi
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' yürüyüşü düzenlendi. Doğaseverler, 'Bülbül Pınarı Eko Turizm Rotası'nda 7 kilometre yürüyerek çevre bilincine dikkat çekti.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde düzenlenen 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' yürüyüşünde doğaseverler kilometrelerce yol yürüdü.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' yürüyüşü düzenlendi. 'Bülbül Pınarı Eko Turizm Rotası'nda çok sayıda doğasever 7 kilometrelik yolu geleceğe ve insanlığa nefes olabilmek için yürüdü.

Programda konuşan Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, 'Bülbül Pınarı Eko Turizm Rotası'nı önemsediklerini belirterek, yürüyüşün geleceğe ve insanlığa nefes olabilmek adına önemli, bulduklarını kaydetti.

Programa protokol üyeleri ve doğaseverler katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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