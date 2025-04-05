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Çankırı'da Etkili Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Çankırı il merkezi ve ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu

ÇANKIRI - Çankırı il merkezi ve ilçelerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunduğu Çankırı'da beklenen yağış, Merkez ilçesi, Kurşunlu, Korgun, Çerkeş ve Atkaracalar ilçesinde etkili oldu. Merkez ve Korgun ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sebebiyle, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çankırı'da Etkili Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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