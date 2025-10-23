Haberler

Çankırı'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Toprağa Verildi

Çankırı'da temizlik görevlisi İlknur Kertlez, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kertlez'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, eski eşi hakkında daha önce açılan davalar ve koruma tedbirleri dikkat çekti.

Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen İlknur Kertlez, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı halde bulunan Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kertlez'in cenazesi ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi Kertlez için Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Buğay köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kertlez'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde de boşandıkları öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
