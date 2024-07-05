Çankırı'da Devasa Tuz Mağarası Vatandaşların İlgi Odağı

Çankırı'da Hititler döneminden bu yana tuz çıkartılan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarası devasa büyüklüğü ile vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Çankırı'da Hititler döneminden beri çıkartılan elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan tuz mağarası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İl merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan ve 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek gibi tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eserinin bulunduğu mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir deneyim yaşıyor. Yaklaşık 5 bin yıldır hız kesmeden işletilen mağaranın astım, bronşit ve diğer akciğer hastalıklarına iyi geldiği değerlendiriliyor.

"Heyecanlanmamak elde değil"

Tuz mağarasını ziyaret eden Ahmet Şen isimli vatandaş, "Bu kadar devasa bir mağara olduğunu tahmin etmiyordum. Burada devasa kamyonların geçebileceği bir genişlik var. Burası, Hitit döneminden bu yana kullanılan bir tuz mağarasıymış. Şu anda da yerin 150 metre altında dünyanın en büyük tuz mağarasının içerisindeyiz. Heyecanlanmamak elde değil" dedi.

"Hayal ettiğimden çok daha güzel bir yer"

Mağarayı görmemenin büyük bir kayıp olduğunu belirten Halise Künyeli ise "İnanılmaz bir yer. İlk defa böyle bir yer gördüm. Hayal ettiğimden çok daha güzel. Çok etkilendim, şimdiye kadar niye gelmedim diye de üzüldüm. Bu mağarayı görmemiş olmak çok büyük bir kayıp. Şifahane gibi muhteşem bir yer. Çok etkilendim" diye konuştu.

"Hiç bu kadar büyük bir mağara görmemiştim"

Mağarayı ziyaret eden Muhammet Demirbaş da herkesin görmesi gerektiğini belirterek, "Mağara gayet güzel. Hayatım da hiç bu kadar büyük bir mağara görmemiştim" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI