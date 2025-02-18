Çankırı'da Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi Uygulaması Tanıtıldı

Çankırı'da kent protokolü, trafikte durdurdukları sürücülere, ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemi hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

Sağlık Bakanlığı'nın, acil durumlarda ambulansların olay yerine ve sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında Çankırı'da bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Projenin paydaş kurumlarından İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, trafik ekipleri ile birlikte sahaya inerek sürücülere ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemi hakkında bilgi verdi. Sürücülerin sorularını yanıtlayan, bilgilendirici broşür ve oto kokusu dağıtan kent protokolü, sürücüler ile birebir iletişim kurarak acil durum araçlarının trafik akışında hızlıca ilerleyebilmesi için fermuar sistemi uygulamasının gerekliliğini vurguladı. Yetkililer sürücülere, acil sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşabilmesi için bu sistemin büyük önem taşıdığını, trafik kazaları ve acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti. - ÇANKIRI