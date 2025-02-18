Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Çankırı'da Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi Uygulaması Tanıtıldı

Çankırı'da Ambulanslar İçin Fermuar Sistemi Uygulaması Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da kent protokolü, sürücüleri ambulanslara yol vermenin önemine dair bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı ve 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasını tanıttı.

Çankırı'da kent protokolü, trafikte durdurdukları sürücülere, ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemi hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

Sağlık Bakanlığı'nın, acil durumlarda ambulansların olay yerine ve sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında Çankırı'da bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Projenin paydaş kurumlarından İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, trafik ekipleri ile birlikte sahaya inerek sürücülere ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemi hakkında bilgi verdi. Sürücülerin sorularını yanıtlayan, bilgilendirici broşür ve oto kokusu dağıtan kent protokolü, sürücüler ile birebir iletişim kurarak acil durum araçlarının trafik akışında hızlıca ilerleyebilmesi için fermuar sistemi uygulamasının gerekliliğini vurguladı. Yetkililer sürücülere, acil sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşabilmesi için bu sistemin büyük önem taşıdığını, trafik kazaları ve acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dev derbiyi yönetecek yabancı hakem belli oldu
img

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
img

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

İşte Galatasaray'ın kader maçını yönetecek hakem
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.