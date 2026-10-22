Çankırı'da 80 yaşındaki emekli esnaf, Yozgat ve Çorum'da 18 çeşme yaptırdı

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Çankırı'da esnaf olan 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, emekli olduktan sonra köyleri gezip, kaynak sularının bulunduğu yol kenarlarına, köylerin giriş çıkışlarına çeşme yaptırmaya başladı. Bugüne kadar Yozgat ve Çorum'da 18 çeşme yaptıran Yeşildağ, "Allah nasip ederse yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Çankırı'da 80 yaşına kadar esnaflık yapan Ali Yeşildağ, işlerini çocuklarına devredip, kendisini atıl kalan çeşmelerin bakım-onarımına, kaynak suların bulunduğu alanlara yeni çeşme yaptırmaya adadı. Çankırı Cemevleri Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Ali Yeşildağ, emekli olduktan sonra bugüne kadar 18 çeşme yaptırdı.

Ali Yeşildağ, şöyle konuştu:

"Esnaftım, emekli oldum, mesaiyi bıraktım. Kendimi çeşme yapımına adadım. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Kötü Boymul köyünde üç tane çeşme Allah nasip etti. Karalar, Kırık, Büyük Nefes, Bahçecik, Bacılar, Gündoğdu, Çorum Sungurlu ve Şabanözü Gündoğdu köylerinde çeşme yaptırdım. Allah nasip ederse yapmaya devam edeceğim.

Bazen oluğu bozuluyor, suyu bozuluyor, virane oluyor. Akan bir çeşme varsa en azından on tane çeşme daha lazım. Yakın uzak demem gelirim. Her türlü malzemesini almak benden."

Kaynak: ANKA