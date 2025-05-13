ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Çankırı'da 2024 Yılında Canlı Doğan Bebek Sayısı Düştü

Çankırı'da 2024 Yılında Canlı Doğan Bebek Sayısı Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı doğum istatistiklerine göre, Çankırı'da canlı doğan bebek sayısı 2023 yılına göre azalarak bin 802 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kız olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Çankırı'da canlı doğan bebek sayısı bin 802 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı Doğum İstatistikleri açıklandı. Verilere göre, Çankırı'da canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında bin 875 iken 2024 yılında bin 802 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,0'i erkek, yüzde 49,0'u da kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,43 çocuk iken 2024 yılında 1,37 çocuk oldu. Çankırı toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 39'uncu il oldu. Çankırı'da gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2023 yılında 703 iken 2024 yılında 755 olmuştur. İlk doğumunu 2024 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu. Kaba doğum hızı, 2023 yılında binde 9,3 iken 2024 yılında binde 8,9 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.